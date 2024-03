Homem espanca e perfura barriga de mulher grávida, bebê morre

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prenderam um homem, de idade não informada, por violência doméstica, na noite de domingo (3), por volta das 22h, após a equipe policial receber denúncia, via linha direta, de que uma mulher grávida teria dado entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, com uma perfuração na barriga.

Conforme informações da PM, a vítima, de 37 anos, relatou aos PM’s que havia sido “furada com punhal” pelo companheiro dela. Além do ferimento no abdômen, ela apresentava marcas de espancamento.

De acordo com a Polícia Militar, a criança não resistiu e veio à óbito. O homem foi preso em flagrante ainda no SPA Zona Sul e levado à DECCM.