Jackie Pinheiro traz galeria de fotos da festa de aniversário surpresa de Gabriela Câmara; confira

Festa surpresa para Gabriela Câmara

A aniversariante ilustre do dia 6 de março, Gabriela Câmara, empresária na área de comunicação e presidente do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), ganhou uma linda festa surpresa no restaurante La Nonna, preparada pelos servidores do Órgão, com a cumplicidade de seu marido, o empresário Cristian Moraes. O evento contou com a presença de familiares e amigos da aniversariante, que prepararam uma bela homenagem através de vídeos, presentes significativos e de depoimentos, inclusive de líderes religiosos de sua religião, a Assembleia de Deus. Ela merece!

Inauguração da Byd Raviera Acre

Com o um coquetel prestigiado pela imprensa, autoridades e convidados, o grupo Raviera inaugurou a loja da Byd Raviera Acre, dia 1º de março, no Via Verde Shopping. A empresa BYD é a maior referência do mercado nacional em veículos elétricos e híbridos. No dia seguinte, 2, às 9h, o grupo ofereceu também um café da manhã para a imprensa e influenciadores digitais, com a presença do influencer automotivo Felipe Fera, que comandou o test drive com os lindos carros da marca.

Ministros no Acre

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas Marina Silva e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes estiveram em Rio Branco no dia 4 de março, junto com uma comitiva do Governo Federal, cumprindo agenda de apoio aos 19 dos 22 municípios acreanos, que estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios e igarapés. Aqui, encontraram com Inácio Moreira, o porta-voz masculino da Rede de Sustentabilidade no Acre.

B-Day da Jana

Parabéns para a querida Janaína Queiroz, bacharela em Direito e porta-voz feminina da Rede Sustentabilidade em Rio Branco, aniversariante do dia 4. Ganhou festa organizada pelo seu companheiro Jorge Henrique Queiroz, familiares e amigos. Mas a maior homenagem veio da ministra Marina Silva, que fez uma linda postagem citando a aniversariante em suas redes sociais.

União pelo Acre

As empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon, da Made In Acre, estão realizando a campanha União pelo Acre, com o apoio de amigos empresários, para auxiliarem as vítimas da alagação. Já enviaram 30 sacolões para os indígenas que residem em municípios isolados, com o apoio da Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas – Sepiacre. Na foto, a diretora Nedina Yawanawa, com as empresárias, a jornalista Jackie Pinheiro e seus assessores Liliane Puyanawa e Naama Yawanawa.

Médica acreana inaugura clínica em Curitiba

Na clínica Estetic Face Rio Branco, com a médica Sandra Aguiar, que cuida do meu rosto. Ela agora também atende atualmente pacientes da franquia da marca localizada no bairro Mercês, em Curitiba-PR, na rua Padre Anchieta, Nº 1.002. Ela está atendendo pacientes tanto na de Rio Branco quanto na de Curitiba.

Match Ciência das Curvas, do Boticário, para cabelos ondulados, cacheados e crespos

Segundo uma pesquisa da Euromonitor de 2020, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking do mercado de produtos capilares. Match, a marca de cabelos do Boticário, que desde 2017 estuda com profundidade os tipos de fios das consumidoras brasileiras, inova nesse setor em ascensão com o lançamento de Match Ciência das Curvas, desenvolvida exclusivamente para os cuidados capilares com cabelos ondulados, cacheados e crespos, garantindo fios 100% nutridos da raiz às pontas. A linha chega com um portfólio robusto, com atributos científicos e tecnológicos, possibilitando combinações entre os produtos, como as famosas “misturinhas”, e uma rotina personalizável.

***

Por meio do estudo do DNA* dos fios de todos os tipos de curvatura, do 2A ao 4C, a marca contou com a percepção de mais de mil consumidoras, que contribuíram ativamente em um processo de cocriação desde a construção do conceito da linha até a experimentação.

Produtos de Match Ciência das Curvas

O lançamento conta com 12 novos produtos criados com fórmulas de alto rendimento, a linha possui um complexo de óleos exclusivo de baobá, moringa, nigela, tamanu, opuntia e coco, além de um blend hidratante molecular com babosa (Aloe vera), ácido hialurônico e karité, que entregam eficiência e resultados comprovados cientificamente. O Shampoo realiza limpeza eficaz e sem ressecar, o Condicionador/Leave In desembaraça instantaneamente e tem alto poder emoliente que reduz a porosidade; ambos podem ser usados por fios classificados de 2A até 4C. Para integrar a rotina de cuidados, a Máscara Hidratante Crespos (4ABC) e a Máscara Hidratante Cachos (2ABC 3ABC) garantem hidratação potente e profunda, reparam a fibra e reduzem a quebra capilar.

***

A finalização dos fios é o momento crucial para que cada curva fique única; para isso, a linha conta com o Creme para Pentear Crespos (4ABC) e o Creme para Pentear Cachos (2ABC 3ABC), que se adaptam à finalização garantindo mais definição e efeito antiencolhimento do fio, e a Gelatina Memorizadora (3ABC 4ABC), que modela e prolonga a definição por 48 horas sem ressecar. A linha ainda conta com o Booster Nutrição (2ABC 3ABC 4ABC), que nutre todas as camadas da fibra garantindo 50% mais brilho; o Booster Reconstrução (2ABC 3ABC 4ABC), que possui ação antiquebra deixando os fios 2 vezes mais resistentes e reconstruindo todas as camadas do fio; e o Sérum Couro Cabeludo (2ABC 3ABC 4ABC), que tem ação calmante e reduz a descamação. Já o Leave In Leve (2ABC 3ABC 4ABC) define, reduz o frizz e possui proteção térmica e UV, e o Óleo Concentrado (3ABC 4ABC) devolve brilho e maleabilidade às curvas.

Destaques do lançamento

Inspirado na vibração e experiências dos festivais, com cores, ritmos e diversão autênticas, Egeo, marca de perfumaria do Boticário que faz sucesso entre o público jovem, a chamada GenZ, expande o portfólio e acaba de anunciar a chegada de Egeo E.Joy. Em edição limitada, a nova linha entrega longa duração na pele e apresenta em sua composição o segredinho chamado Joy Effect, ativo exclusivo que combina taurina e ginseng ao brilho das frutas e à potência das madeiras e, comprovado por neurociência, proporciona sensação de entusiasmo e energia.

***

Com perfil compartilhável, a fragrância traz notas marcantes que combinam com diferentes gêneros, personalidades e momentos do dia. A criação olfativa traduz notas adocicadas para intensificar momentos de diversão, notas frutais que celebram a alegria das conexões e a força das madeiras para complementar essa criação fluída e moderna, que converge com a geração Z. A novidade conta também com a Caneta Multifuncional Egeo E.Joy. Em um formato inovador e versátil, a caneta oferece perfumação e beleza. De um lado, o produto conta com uma ponta com lápis para corpo e rosto, que tem uma textura macia e cor intensa, ideal para incrementar o visual de forma rápida e divertida. E do outro traz a versão sólida da fragrância, permitindo o retoque da perfumação a qualquer momento do dia.

Casa 214

O Boticário apresenta mais a linha Casa 214, com três fragrâncias incríveis: Casa Vanilla Sublime, Casa 214 Gardênia Imperial e Casa 214 Brisa dos Cedros. As três linhas trazem aromatizadores em spray, sabonetes líquidos, difusores de ambiente e velas perfumadas. O nome da nova marca tem como inspiração o endereço original da primeira loja do Boticário, cuja numeração estampava o número 214. Além disso, apresenta design especial que homenageia Curitiba, a cidade que abrigou os primeiros avanços do Grupo Boticário.

***

Casa 214 Vanilla Sublime traz a combinação de notas de flor de lavanda com a indulgência envolvente da baunilha e o conforto do musk. Uma combinação sofisticada e acolhedora para o seu lar. Já a coleção Casa 214 Gardênia Imperial explora códigos que são sucesso em perfumaria, com a combinação das nuances florais brancas da gardênia, jasmim e muguet e um fundo quente e cremoso, extremamente delicado. Traduz sensualidade e elegância. Por fim, Casa 214 Brisa dos Cedros, em edição limitada, apresenta o contraste do frescor cítrico do limão e notas florais do lírio do vale com fundo amadeirado de cedro, conferindo a assinatura e a performance de uma verdadeira conexão com a natureza.

Novas apresentações da peça ‘Em Busca do Tesouro’

Boa notícia para quem perdeu as apresentações do espetáculo “Em Busca do Tesouro”. Depois das apresentações em Tarauacá, o Grupo Arvoredo retorna à Rio Branco, para novas apresentações na Usina de Artes, o Grupo Arvoredo de Teatro, nos dias 23 e 24 de março. E, encerrando a temporada, o grupo se apresenta no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, nos dias 13 e 14 de abril. A peça ‘Em busca do tesouro’ é dirigida por Leonel Carneiro e financiada pela Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM.

***

O espetáculo é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, como foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

Rio Branco recebe nova edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos

Em março, a 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos chega ao Acre e aos outros estados convidando o público a debater o país além da tela. Toda gratuita, a programação acontece em Rio Branco, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, no Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC). A estreia vai ser no dia 11, com a cerimônia de abertura, às 19h, e a exibição do filme “Nas Asas da Pan Am”, de Silvio Tendler, o cineasta homenageado nesta edição, às 19h30. A agenda segue até dia 14.

***

Com todas as regiões representadas nas produções cinematográficas selecionadas, a Mostra tem 18 filmes realizados por profissionais escolhidos por terem relação direta com os temas abordados nas telas, como o racismo e os direitos das mulheres, de pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidade LGBTQIAPN+. O roteiro do evento foi organizado em programas divididos com os títulos “Homenagem”, “Raízes”, “Sementes” e “Frutos”.

Oficinas

As oficinas com educadores são outras atrações da 13ª Mostra, que tem como tema “Vencer o ódio, semear horizontes”. O objetivo é a formação de multiplicadores, alcançando mais de 700 educadores no país, para que a arte e os direitos humanos apoiem o ensino. Em Rio Branco, as oficinas vão acontecer de 12 a 15 de março, das 9h às 12h, no Auditório do Centro de Educação, Letras e Artes (CELA) da UFAC, na Rodovia BR-364, Km 4, Rio Branco, com link para inscrição: https://forms.gle/5nJe9zSbcRCzwxfb8.

***

Em uma segunda fase, o evento terá a Mostra Difusão, quando a programação desta 13ª edição ficará disponível online, na plataforma de streaming InnSaei.TV, e em equipamentos culturais das cidades participantes, de 25 de março a 24 de abril. Os espaços, incluindo os do interior, foram cadastrados pelo Ministério da Cultura, que realiza a Mostra com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A produção é do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF) com a Universidade Federal do Acre (UFAC). Outras informações da Mostra podem ser acompanhadas através das redes sociais do evento e do site mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br.

NIVEA apoia o projeto Meninas Mães contra as Violências do UNICEF em parceria com o Instituto Promundo

A NIVEA segue fortalecendo sua agenda de propósito Cuidado Além da Pele com parcerias inspiradoras. A marca é apoiadora do Projeto Meninas Mães contra as Violências, inciativa do UNICEF, em parceria com o Instituto Promundo. O projeto, desenvolvido em conjunto com 27 mães negras e indígenas de 15 a 25 anos, dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Pernambuco, Amazonas e Bahia, visa abordar as complexidades associadas à gravidez na adolescência.

***

O projeto adotou uma metodologia diferenciada ao utilizar um grupo de WhatsApp como meio de interação online para as 27 participantes. O objetivo era criar um ambiente seguro para a troca de experiências e a construção de conhecimento sobre a vulnerabilidade das jovens mães, destacando questões como o racismo e as violências baseadas em gênero. Além disso, o grupo proporcionou um espaço para o desenvolvimento de habilidades que permitirão que essas mulheres alcancem seus sonhos e objetivos após a maternidade precoce. Ao longo de oito módulos, as participantes discutiram temas essenciais, incluindo Identidade, Raça e Racismo, Adolescências e Juventudes, Gênero, Dignidade Menstrual, Gestação, Olhando para Outras Maternidades e Criando a Minha Maternidade e Projeto de Vida.

Ifac reabre inscrições para o curso “Mão na Massa Indústria 4.0”

O Instituto Federal do Acre (Ifac) reabriu as inscrições para o curso de curta duração sobre gestão e aplicações na indústria 4.0. Ao todo, estão sendo ofertadas 80 vagas para estudantes de nível médio a superior, como também para pessoas que já concluíram a graduação. A formação faz parte do projeto “Mão na Massa Indústria 4.0”, que conta com parceria do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS Amazonas) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO).

***

O projeto visa capacitar estudantes em conteúdos atuais, alinhados aos pilares da Indústria 4.0, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema que permita o avanço do conhecimento tecnológico e a transformação da economia na região. Garanta sua vaga! Para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário de inscrição on-line acessando o o edital de reabertura das vagas (publicado em 08/03/2024): editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/5549/

Sesc Mesa Brasil doa mais de uma tonelada de alimentos para vítimas da alagação no Acre

Com as recentes enchentes que assolaram o estado do Acre, o Sesc, por meio do programa Mesa Brasil, lançou uma ação solidária para ajudar as vítimas das alagações. O intuito era de fornecer alimentos perecíveis para complementar as refeições das famílias afetadas que estão no parque de exposição. O Sesc Mesa Brasil doou um total de 1.376,85 quilos de alimentos excedentes do PAA/Conab aos desabrigados com apoio na entrega da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

***

A iniciativa, denominada “Sesc Solidário”, busca amenizar os impactos causados pelas enchentes, garantindo que as vítimas tenham acesso a alimentos frescos e nutritivos durante esse período desafiador. A distribuição dos alimentos será realizada em parceria com a SASDH, visando alcançar as áreas mais afetadas pelas alagações e garantir que as doações cheguem às mãos das famílias que mais necessitam.

Grupo Pé Rachado abre inscrições para oficina de maracatu

O grupo Maracatu Pé Rachado está com inscrições abertas para 30 vagas na oficina de maracatu que será realizada aos sábados, do dia 2 a 23 de março, na Escola de Música do Acre, em Rio Branco. A oficina tem o objetivo de ampliar o conhecimento e a prática do maracatu de baque virado na capital do Acre, além de formar novos batuqueiros para integrar o grupo. Ao todo, serão realizados quatro encontros, das 16h às 18h. A carga horária total da oficina é de oito horas. A oficina de maracatu é uma realização do grupo Maracatu Pé Rachado com apoio da Escola de Música do Acre.

***

A oficina terá 30 vagas abertas ao público, não havendo necessidade da pessoa interessada ter o instrumento ou ter prévio conhecimento de como tocar. Interessados em participar da oficina deverão realizar a inscrição por meio do preenchimento e envio de formulário on-line, no endereço https://forms.gle/ytvs1DSuxyiWL9zB9 . No ato de inscrição, será cobrada uma taxa de 20 reais. O valor arrecadado será utilizado pelo grupo para compra de material e manutenção dos instrumentos.

Via Verde Shopping inaugura mais uma loja

A CS Club, localizada no Via Verde Shopping, inaugurou no dia 8 de março o novo layout e instalações da loja. A união de conforto e praticidade são a marca da CS Club, que oferece um novo conceito para um dia a dia com muito estilo. Agora sob nova direção, a loja apresenta um espaço moderno para melhorar, ainda mais, a experiência do público.

***

Outras lojas! A Espaçolaser foi a primeira a repaginar seu espaço para se modernizar. Além dela, a Adidas está temporariamente fechada para ser reformada e mudar o layout do espaço. Por fim, a lanchonete Bob’s também seguirá, em breve, uma reforma para repaginar e melhorar, ainda mais, as instalações do estabelecimento.

Shopping realiza campanha de arrecadação para vítimas da alagação

Diversas famílias estão desabrigadas e perderam bens materiais, devido a cheia de rios e igarapés do estado. Na capital acreana, o Rio Acre está acima dos 17 metros e atinge diversos bairros da cidade. Essa é a segunda maior cheia da história do Acre. Em um momento como este é necessário ter empatia e se solidarizar com o próximo. Por isso, o Via Verde Shopping está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e diversos itens para ajudar os atingidos pelas enchentes.

***

As doações podem ser feitas no ponto de coleta da Unama, no Via Verde Shopping. Podem ser doados, itens como produtos de higiene pessoal, água potável e materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, sabão em pó, vassoura, rodo, entre outros). A campanha é uma parceria do shopping com a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), a Defensoria Pública do Acre (DPE-AC) e a Universidade da Amazônia (Unama).