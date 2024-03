Jogo de estadual tem apenas 2 pagantes e renda de R$ 30

O jogo pelo Campeonato Potiguar entre Força e Luz e o tradicional Santa Cruz, realizado no tranquilo município de Ceará-Mirim (RN), surpreendentemente registrou o menor público da história recente do campeonato estadual: somente dois apaixonados pelo futebol se fizeram presentes nas arquibancadas do Estádio Barrettão, contribuindo para uma renda total de meros R$ 30.

A partida, que ocorreu no último sábado, 16, não ficou marcada apenas pelo baixo número de espectadores, mas também pelo prejuízo financeiro significativo para os organizadores do evento.

Com uma renda insuficiente para cobrir as despesas operacionais do jogo, o prejuízo contabilizado foi de R$ 10.081,90, evidenciando um dos desafios enfrentados pelos clubes e pela organização do futebol em escalas menores.

Mesmo com 2 pagantes, jogo do estadual tem resultado importante

A pesar da escassa presença de público, o jogo teve suas emoções e um impacto relevante na tabela do campeonato.

A vitória de 2 a 1 do Santa Cruz sobre o Força e Luz não foi apenas uma conquista para os visitantes, mas também os ajudou a avançar na competição, deixando a equipe adversária em uma situação delicada na luta pela classificação para a próxima fase.

O cenário do jogo, o Estádio Barrettão, carrega suas próprias histórias e desafios.

Atualmente o estádio, pertencente ao Globo FC, está prestes a ser leiloado, marcando o fim de um capítulo para o clube e para a comunidade local de Ceará-Mirim.

Este evento traz à tona as dificuldades financeiras e estruturais enfrentadas por clubes menores, em meio aos crescentes custos de manutenção e gestão de espaços dedicados ao futebol.