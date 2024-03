Jovem é esmagado por cavalo ao tentar “capar o animal na unha”

Um jovem de 22 anos, identificado como Lucas, foi esmagado por um cavalo durante uma brincadeira com os amigos, em uma fazenda no quilômetro 69 da BR-267, em Bataguassu, neste sábado (23).

Segundo o site Cenário MS, no local estavam amigos e um tio da vítima, que contaram para os socorristas que o rapaz caiu do cavalo e na queda, bateu a cabeça no chão. Na sequência, o animal se desequilibrou e caiu sobre a vítima.

Um dos homens presentes no local mencionou que o rapaz estaria tentando cumprir um desafio de “capar o cavalo à unha” para demonstrar masculinidade.

O jovem foi socorrido ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu com suspeitas de traumatismo craniano, porém sem lesões aparentes.

O jovem foi submetido a exames e a equipe médica informou que o rapaz apresentava sonolência excessiva e seria mantido em observação para melhores avaliações do quadro clinico.