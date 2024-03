Kelly Kley: sucesso nos anos 90, ex-integrante do grupo Art popular tem show marcado no Acre; confira

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

GLAMOUR

No glamour, o Dr. Eduardo Carneiro aproveitando as belezas de Paris e exercitando o seu francês.

VIVA

Na última terça-feira (19), a estudante Aline Costa Souza comemorou os seus 11 anos em uma bela festa organizada pelos papais Miguel e Kayanna juntamente com seus coleguinhas na Escola Anglo.

HOMENAGEM

Nesta quarta-feira (20), o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura realiza no Paris Garden uma noite de homenagem a Mulheres em foco. Esta colunista será homenageada. Desde já, agradeço pela honraria.

VEM AI!

O Me Leva para o Pagode está de volta com mais uma incrível atração nacional, no dia 27 de abril. O Bar da Piscina da AABB traz o show do ex-integrante do grupo Art popular, Marcio.

REGISTRO

A coluna faz o registro do jornalista Evandro Cordeiro que entrou na academia para ficar em forma e assim competir no campeonato estadual dos 50. Ganhou tanta qualidade de vida que não perde um dia de musculação. Parabéns!

CURSO

Vem aí em abril o curso de bronzeamento natural e artificial com técnicas exclusivas com as empresárias dona do Studio Belas e Bronze Ana e Juliana.

Mais informações: (68) 99992-7576

2° Fogo que Cura

Acontece no dia 6 de abril o churrasco pelos Assadores da Amazônia em prol ao Hospital de Amor na Chácara Modelo com muita música e diversão para criançada. Ainda terá o sorteio de uma moto.

Conheça os parceiros: