Limpador de piscina fica gravemente ferido após acidente; motorista fugiu sem prestar socorro

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (16), na estrada Jarbas Passarinho, zona rural de Rio Branco (AC).

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, duas motos seguiam no mesmo sentido, zona rural à Rio Branco, quando a moto conduzida por um homem identificado como Cleiciano Ferreira de Souza, de 38 anos, tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado direito. No momento em que a moto que seguia na frente, foi desviar de um buraco e não percebeu a aproximação de Cleiciano, provocando a colisão.

Na batida, o limpador de piscina caiu e ficou gravemente ferido. O motoqueiro que seguia na frente parou, percebeu a gravidade do acidente e resolveu se evadir do local sem prestar socorro.

Populares que passavam na hora pararam para prestar socorro e logo ligaram para o Samu. Imediatamente a ambulância 05, de suporte básico chegou ao local. Os socorristas realizaram todos os procedimentos, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi solicitado o apoio da ambulância de suporte avançado.

Foram vários minutos tentando estabilizar os sinais vitais da vítima até a condução para o Pronto Socorro da capital. Cleiciano teve laceração na mão direita com fratura exposta, um traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, um ferimento corte contuso no pé direito, várias escoriações por todo corpo e um edema na região cervical.

A dra. Janaína Gonçalves, médica plantonista do Samu, explicou que o paciente precisou ser entubado, pois seu estado de saúde é grave. Ele permaneceu desacordado, porém, com sinais vitais estáveis e foi entregue no setor do trauma do PS, onde deverá ser avaliado pela equipe médica plantonista.

Veja a videorreportagem do ContilNet: