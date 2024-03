Livro “Gladiadoras Amazônicas do Empreendedorismo” é lançado no Acre; veja os melhores momentos

Um grupo de 12 mulheres empreendedoras do Acre está deixando sua marca no mundo dos negócios e inspirando outras mulheres a seguir seus passos. Em uma noite memorável no buffet Pão de Queijo, em Rio Branco, foi lançado o livro “Gladiadoras Amazônicas do Empreendedorismo – Histórias de Empresárias Resilientes do Acre”, uma obra que compartilha as experiências e desafios enfrentados por essas mulheres ao longo de suas carreiras.

O impulso para este projeto nasceu dos corações de duas visionárias locais, Iris Tavares e Záyra Ayache, que viram a necessidade de compartilhar não apenas suas próprias jornadas, mas também as de outras mulheres que desbravaram caminhos no mundo dos negócios. “São 12 escritoras falando de suas vivências no mercado de trabalho, como conseguiram se inserir e conseguimos estar nesse momento”, destacou Íris Tavares, uma das líderes do movimento.

Em seu discurso, a empresária e coach, Íris Tavares, comentou sobre a sua trajetória e das doze mulheres, e o feito na sua vida e de todos ao seu redor:

“Vou falar de algo que é muito forte, que é uma alquimia. A alquimia de transformar aço em ouro, é o que essas mulheres e nós fizemos. Magia é a arte, é a ciência, de transformar as coisas através da vontade de vencer, de mudar, de transformar. Foi isso que aconteceu na vida dessas mulheres quando nós escolhemos, convidamos. Poderia ser 14, poderia ser 15, mas foram 12. Fechamos com 12 mulheres, com 12 histórias. Histórias de resiliência, de superação, histórias de luta, porque transformamos a vida, a nossa vida, da nossa família e da nossa cidade.”

Záyra Ayache, também líder do movimento, explicou que o título do livro reflete a força e a determinação das mulheres retratadas. Em seu discurso no lançamento do livro, a empresária desabafou sobre as vivências com suas companheiras de livro e comentou sobre a lotação do espaço. “Todos os dias eu choro um pouquinho com elas, quando escuto a história de cada uma delas. Ter vocês aqui hoje, 170 pessoas, honrando essas famílias para mim é mais que um prazer.”

As histórias contadas no livro não são apenas relatos de sucesso, mas também de superação de obstáculos e perseverança. Essas mulheres, que têm uma vasta experiência no mercado, esperam inspirar outras a também trilharem o caminho do empreendedorismo.

O lançamento do livro marca não apenas a celebração dessas histórias individuais, mas também o fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras na região amazônica, mostrando que juntas, elas são verdadeiras gladiadoras prontas para enfrentar qualquer desafio.

