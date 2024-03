MC Ryan SP presenteia entregador que teve bicicleta roubada com moto

MC Ryan SP apresentou um entregador com dinheiro para compra de uma moto. O cantor se comoveu após ver a história de um jovem de 20 anos que trabalha fazendo entregas e teve a bicicleta roubada e resolveu presenteá-lo.

“Trabalhei o dia todo para chegar a noite e eu perder minha bicicleta. Juntei dinheiro pra car*lh* para comprar minha bicicleta. Trabalho, trabalho e trabalho, mas nada adianta, nada sai do lugar”, disse o jovem no vídeo que viralizou nas redes sociais. O item foi levado dentro do estacionamento de um shopping. Pesando 130kg, MC Ryan SP decide fazer tratamento para emagrecer

Pouco depois, Ryan entrou em contato e afirmou que pagaria por uma moto para que ele siga trabalhando. “Não quero ver tu chorando, não, mano. Quero ver amanhã você comprando a sua moto e postando no Instagram, que eu vou repostar. Deus abençoe você, moleque. Que você possa vencer e ajudar outras pessoas”, disse o artista.

O entregador recebeu o dinheiro e comemorou a novidade. “Tropa, o Ryan me mandou aqui R$ 10 mil agora. Papo reto, estou sem palavras. Não vou nem conseguir dormir hoje. Amanhã cedinho, vou ser o primeiro da fila para comprar da minha moto. Só tenho a agradecer ao Ryan SP. Ele é brabo (sic).”

MC Ryan SP desabafa após ser parado pela polícia: “Difícil aceitar”

MC Ryan SP foi parado pela polícia na noite dessa quarta-feira (20/3) enquanto passeava com um dos seus carros de luxo. O veículo, uma Porsche 911 Carrera, custa cerca de R$ 1 milhão e faz parte da coleção do cantor.

No Instagram, ele compartilhou uma foto do momento e desabafou sobre o assunto. “Sei que é difícil aceitar onde eu estou, sabendo de onde vim”, disse o artista.

Na foto, é possível vê-lo encostado no capô do veículo enquanto conversa com o policial.

Jatinho, mansão e carro luxuoso: os bens da fortuna de MC Ryan SP

MC Ryan SP usou as redes sociais para mostrar as novas conquistas materiais aos seguidores. Na foto, o funkeiro aparece ao lado de uma Lamborghini Aventador roxa, avaliada em R$ 4 milhões, e de um jatinho particular.

“Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho?”, refletiu ele, exibindo orgulhosamente suas conquistas. Recentemente, o cantor também comprou uma mansão em um condomínio de luxo de São Paulo.

Neste mês de dezembro, MC Ryan SP também publicou as primeiras fotos da filha Zoe, fruto do relacionamento com Giovanna Roque. A bebê nasceu no dia 12. “O amor da minha vida veio ao mundo”, escreveu ele, em um carrossel de foto que mostrava a filha e sua namorada deitadas em uma maca. “Te amo, meu amorzão. Ela é perfeita”, derreteu-se a criadora de conteúdo.

MC Ryan SP mostra segurança em sua mansão após tentativa de assalto

MC Ryan SP revelou, nos Stories do Instagram, que reforçou a segurança de sua mansão, em um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes, São Paulo, após uma tentativa de assalto. No vídeo, ele mostrou que alguns homens estão à frente de sua casa com armas de fogo.

“Aconteceu um ‘bagulho’ muito sério ontem, no período da madrugada, aqui no meu condomínio. Alguns bandidos pularam na casa de um vizinho meu e fizeram ‘os manos’ de reféns, pegaram as joias do pessoal. Nesse trajeto, colocaram o pessoal de refém dentro do carro e vieram até a minha casa. O objetivo deles, segundo o que o condomínio passou, era entrar aqui em casa”, explicou.

Por fim, ele contou que a presença dos seguranças intimidou os criminosos. “Meus seguranças ‘sapecam os caras na bala’. Não entraram na minha casa porque eu ando com seguranças, sabem que meus seguranças andam ‘trepadões’, e não ’embocaram’ na minha casa para roubar meus ‘bagulhos’”, finalizou. Confira o vídeo aqui.