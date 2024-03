Michelle Bolsonaro comemora aniversário no Acre em evento de mulheres; fotos e vídeos

A mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, completou 42 anos nesta sexta-feira (22) com direito a bolo e felicitações em evento dedicado às mulheres em Rio Branco, no Acre (AC).

De acordo com informações exclusivas repassadas para a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Michelle já sabia que a organização tinha preparado um bolo para o momento, e inclusive fez questão de chamar as aniversariantes do dia que estiveram presentes.

‘Ela fez o convite para filiação para as mulheres se filiarem amanhã. No final tinha um bolo, ela já sabia desse momento, e inclusive foram convidadas as aniversariantes do dia para compartilhar o momento com ela. Tinha uma senhora que fazia aniversário e foram cantados os parabéns para as duas’, contou uma participante do evento para a coluna Douglas Richer.

O momento aconteceu em um chá para Mulheres do Partido Liberal. Uma reunião política de mulheres do partido.

Veja as fotos: