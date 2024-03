Morre cantor Caim, da dupla com Abel, ícone da música caipira

O cantor Sebastião da Silva, conhecido como Caim, morreu na madrugada desta sexta-feira (29/3), no interior de São Paulo. Conhecido como um dos ícones da música caipira, ele tinha 80 anos e fazia dupla com Abel. As informações são do G1.

A dupla sertaneja ficou famosa na década de 1960, após ganhar um concurso nacional de violeiros em 1966. O evento era organizado por Geraldo Meirelles e contou com a inscrição de mais de 1,5 mil duplas.

Ele cantou com José Vieira, o Abel, até 2011, quando o companheiro morreu e ele seguiu com o projeto Caim e Amigos. Na música, influenciou artistas como Daniel, Leonardo e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

Além de cantor, ele foi sapateiro e chegou a ser eleito vereador na cidade de Marília, em São Paulo, em 1993. Também trabalhou como radialista e apresentador de programa de auditório.

“Caim é uma das personalidades que ajudaram a construir este amor que milhões de brasileiros têm pela autêntica música raiz, por isso a sua voz permanecerá viva na nossa alma, na alma de todo o nosso Brasil”, lamentou o prefeito da cidade paulista, Daniel Alonso.