NOTA DE RETRATAÇÃO

O Portal ContilNet Notícias, em cumprimento à decisão judicial e ao acordo firmado nos autos do processo 0700254-72.2024.8.01.007 , vem a público retratar-se quanto à notícia publicada no dia 04 de novembro de 2023, a qual já foi devidamente excluída de nosso portal.

Reconhecemos que a informação divulgada sobre Damião Silva de Souza não corresponde à realidade. Diferentemente do que foi divulgado originalmente, confirmamos que o acreano não tem envolvimento com facções criminosas e, muito menos tenha sido assassinado durante uma chacina que vitimou 6 pessoas em frente a uma residência na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, em Rio Branco.

Na matéria, usamos erroneamente a foto e o nome de Damião como uma das vítimas assassinadas no crime. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Portanto, reiteramos que a notícia inicialmente veiculada por nosso portal é inverídica, e por esta razão, apresentamos nossa retratação. O Contilnet se compromete a manter a integridade e a precisão na divulgação de informações, respeitando sempre a verdade e o compromisso com seus leitores.

Agradecemos a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo sério e responsável.