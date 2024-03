Nutricionista Luana Vorges é a convidada desta semana no Dericast; ASSISTA

Eu fico encantado como as pessoas podem ser o que elas quiserem ser, como o ser humano é capaz de mudar de vida. Eu fico maravilhado como um ser com fé, força e coragem pode alcançar os seus sonhos.

O Dericast da semana foi de muito aprendizado. Uma mulher forte, humilde e determinada pode chegar aonde ela quiser. Doutora hoje, mas pagou um alto preço, com renúncias e muita dedicação.

Luana Vorges vem desbancando todas as probabilidades de dar certo na vida. Luana é um ser iluminado, ama o que faz. Duas mulheres em uma só, nutricionista e psicóloga. Brincadeiras a parte, ela ama os seus clientes, é tanto que a maioria vira seus amigos.

Alderian Campos e Luana Vorges tiveram uma conversa de muito valor para a audiência. Resiliência e força de vontade para mudar o que no espelho não está legal. Uma pergunta: quando você se olha no espelho, você gosta do que ver?

O episódio do Dericast com a Luana foi uma aula de vida. Ela veio de uma família humilde e afirma sempre quis ter mais, nunca se conformou com a sua realidade, sempre quis mais, e isso foi um combustível para superar todos os obstáculos que a vida colocou em seu caminho. Luana transmite vida e alegria.

O Dericast vem trazendo temas tão relevantes à nossa sociedade, uma linguagem simples e muito respeitosa a todos que nos acompanham. Alderian Campos se enche de alegria em poder devolver um pouquinho do que a vida lhe deu.

Prepare-se para uma uma conversa sincera e saudável. Alderian Campos e Luana Vorges tiveram conexão instantânea. Os diálogos do Dericast proporcionam lições e aprendizados que ultrapassam as fronteiras do simples bate-papo.

