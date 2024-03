PF deflagra mais uma operação contra pornografia infantil em Rio Branco

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (13) as operações Maverick e S.O.S Kids com o objetivo de reprimir a posse, o compartilhamento e a comercialização de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

A ação contou com a presença de mais de dez policiais federais e envolveu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco/AC e pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC.

Os policiais objetivam encontrar elementos probatórios que ratifiquem a participação dos alvos nos crimes investigados, o que poderá resultar em novas diligências e na identificação de outros membros da empreitada criminosa.

Os investigados poderão responder por armazenar, compartilhar e vender imagens com conteúdo sexual infantil. Se condenados, poderão estar sujeitos a uma pena superior a dez anos de reclusão.