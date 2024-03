Pimenta: com saída de Sheila, Velloso deve tentar emplacar esposa como vice de Bocalom

O deputado federal Eduardo Velloso vai assumir a Secretaria de Saúde de Rio Branco. A ida do parlamentar para a pasta faz parte do acordo do prefeito Tião Bocalom para tentar garantir o apoio do União Brasil na sua reeleição. O partido tem ainda 3 deputados federais e 2 senadores. Além disso, o médico e deputado afastado vai tentar emplacar a esposa, Rejane Holanda, como vice-prefeita na chapa de Bocalom.

Dedo do senador

O acordo tem o dedo do senador Marcio Bittar, que articulou a ida de Velloso para o cargo e Rejane como nome ideal para vice de Bocalom.

Fazia parte dos planos

O nome de Rejane faz parte dos planos de Bocalom, que já havia declarado a apoiadores que queria o nome de uma mulher como vice, assim como fez em 2020, quando escolheu Marfisa Galvão como companheira de chapa.

Futura vereadora

Como antecipado pela coluna no último mês, Sheilla Andrade será uma das secretárias de Bocalom que vai disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco. A saída dela da SENSA estava prevista. Faz parte do acordo: ela sai do cargo, mas terá apoio total da Prefeitura nas eleições deste ano.

Pacotão no PL

A filiação de Sheila ao PL deve acontecer no mesmo dia que a assinatura da ficha de Bocalom, no dia 21 de março, com a presença do ex-presidente Bolsonaro. Além dela, outros secretários como Joabe Lira (Cuidados com a Cidade), Valtim José (Casa Civil) e Suellen Araújo (Assistência Social) fazem parte do ‘pacotão’ de secretários da Prefeitura que irão desembarcar no PL.

Vai abrir diálogo

Fontes ligadas ao MDB disseram à coluna que o partido vai iniciar tratativas com o Progressistas na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Uma reunião encabeçada por Marcus Alexandre deve ser marcada nos próximos dias.

Sonho emedebista

O sonho de Marcus é ter a candidatura dele apoiada pelo governador Gladson Cameli. Mas todos sabemos que essa possibilidade só deve ocorrer em um possível 2º turno.

Embarcaram para Brasília

Por outro lado, o Progressistas do Acre embarcou para Brasília para tratar sobre a candidatura de Alysson Bestene com a Executiva Nacional do partido. Socorro Neri, Gladson Cameli e Mailza Assis formam a tríade do PP que foi em busca de defender a manutenção do nome de Alysson na disputa pela Prefeitura da capital.

Articuladora do MDB

A ministra Simone Tebet já tem data para desembarcar no Acre: maio deste ano. Ela deve aproveitar a viagem para discutir os passos da candidatura de Marcus Alexandre a prefeito de Rio Branco. Ambos são do MDB e Tebet já anunciou que estará à frente das articulações das candidaturas do partido nas capitais do país.

Exposição na Aleac

O líder da Oposição na Casa, deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), decidiu expor alguns colegas faltosos nas sessões da Assembleia Legislativa. O deputado questionou o fato de nas últimas semanas, pouquíssimos parlamentares compareceram as reuniões do parlamento. Por exemplo, na sessão desta quarta-feira, dos 24 deputados, menos da metade estavam na sessão ordinária.

Foram defendidos

O presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), entrou no jogo e fez a defesa dos deputados faltosos. Na hora, ele disse que alguns colegas estão em reuniões importantes em Brasília e que outra parte estavam articulando os debates com a base governista sobre 4 vetos que estão travando a pauta e impedindo que projetos sejam votados na Casa. O clima esquentou!