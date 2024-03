Prefeitura inicia 2ª fase da construção do elevado da Dias Martins e dá prazo para passagem de veículos

Aproximadamente dois meses após o início dos trabalhos, a prefeitura de Rio Branco deu início nesta sexta-feira (1) à segunda fase das obras do elevado da Avenida Dias Martins, a concretagem.

A obra nasceu com o intuito de resolver o problema do trânsito na região e deve ser concluída até julho deste ano, de acordo com o prefeito Tião Bocalom.

“O mais difícil era exatamente essa primeira marte, que é perfurar em pleno inverno, encontramos dificuldades e por isso atrasou um pouco. Agora começa a segunda parte, que é a concretagem”, explicou o prefeito.

O elevado está sendo construído em uma das áreas mais congestionadas da cidade, conhecida pelos constantes engarrafamentos. Além de melhorar a mobilidade urbana, a obra irá impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o acesso a comércios e empresas locais.

A construção vai ligar as ruas Recanto Verde à Estrada Adalberto Torres e terá extensão de 188 metros e o investimento na obra gira em torno de R$ 15 milhões em recursos próprios da prefeitura. A previsão é que até o final de maio a parte superior já possa receber o tráfego de veículos.

O Secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, explicou que a prefeitura em breve deve lançar a ordem de serviço para a construção do segundo viaduto, também na Dias Martins, especificamente na rotatória da AABB.

“Tudo aponta que ainda nesse primeiro semestre o prefeito vai assinar a ordem de serviço para o início da construção do novo viaduto, os dois se completam, desafogando o trânsito na região”, ressaltou.

Estavam presentes no evento de lançamento da segunda etapa o senador Marcio Bittar e o deputado federal Ulysses Araújo.

Veja fotos: