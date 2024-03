Prefeitura lança campanha para arrecadar donativos para famílias desabrigadas por enchente

O prefeito Tião Bocalom lançou na manhã desta segunda-feira (04) uma campanha para arrecadação de donativos para as famílias atingidas pela enchente do Rio Acre na capital acreana.

A ação, denominada “Cuidando das Famílias Vitimas da Enchente”, acontece em parceria com a Associação de Supermercados do Acre (Asas) e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Os pontos de arrecadação ficarão localizados nos supermercados da capital e na sede da Prefeitura. De acordo com Tião Bocalom, a parceria é fundamental para auxiliar nos trabalhos realizados pelo Executivo Municipal.

“Nesse momento difícil a prefeitura está fazendo tudo que pode, mas toda ajuda é bem vinda, então criamos essa campanha para intensificar o apoio às famílias atingidas pela enchente”, disse o prefeito.

Além de alimentos, também serão arrecadados produtos de limpeza para auxiliar as famílias no pós-enchente, explicou o diretor da Acisa, Adem Araújo.

“É o mínimo que a gente pode fazer, além de doar, contribuir para os pontos de arrecadação. Não só agora durante a enchente, mas também quando as águas baixarem, pois vem a parte da limpeza. Vamos tentar também arrancar produtos para auxiliar as famílias nessa parte pós-enchente”, ressaltou.