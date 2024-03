Problemas para o Lakers: por lesões, três jogadores estão fora da temporada

De acordo com o jornalista Bill Reiter, da CBS Sports, o Los Angeles Lakers perdeu três jogadores por lesões até o fim da temporada 2023/24.

Christian Wood, Jarred Vanderbilt e Gabe Vincent não voltam a jogar na atual campanha. Ainda existe alguma esperança em relação aos dois últimos, mas Wood não tem previsão de retorno às quadras.

Mas o caso mais difícil é o de Vincent. O armador não atua desde dezembro, por conta de uma contusão no joelho.

Inicialmente, segundo o repórter Shams Charania, do site The Athletic, ele retornaria até o fim de fevereiro. No entanto, as dores continuam e sua presença é tida como improvável até o fim de 2023/24.

Vanderbilt, por outro lado, não atua há mais de um mês por uma lesão no pé. Reiter aponta que embora exista alguma chance de ele voltar às quadras na atual temporada, é provável que isso não aconteça.

Por fim, Wood tem uma contusão no joelho e não teria condição alguma de recuperar-se em tempo de disputar sequer os playoffs, caso o time californiano consiga classificação.

De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o pivô de 28 anos vai passar por uma artroscopia.

Outro que vem tendo problemas com lesões no Lakers é Cam Reddish. O ala participou de apenas 40 dos 69 embates até aqui, mas estaria próximo de voltar às quadras.