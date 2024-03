Sem CNH, condutor de carro que invadiu conveniência tentou fugir e se recusou a fazer bafômetro

A Polícia Militar informou que o condutor que invadiu uma conveniência em Rio Branco, na noite desta quarta-feira (6), não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ‘B’, exigida para conduzir carros.

Além disso, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro. No Boletim de Ocorrência, policiais disseram ainda que o acusado aparentava ter consumido bebida alcoólica, com olhos avermelhados e fala lenta.

O rapaz ainda tentou fugir, a pé, mas foi contido pelas pessoas que estavam no local. Ele foi preso pela Polícia Militar acusado pelos crimes de dano, embriaguez e acidente com vítima.

Veja o momento em que o carro invade a conveniência: