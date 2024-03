Show de Belo, aniversários, promoções e mais; veja tudo na coluna do Luiz Theodoro

Um show!!!

A defesa civil municipal está dando um show de atendimento aos alagados no parque de exposições com toda a estrutura de acomodação, alimentação, atividades culturais, programas de saúde, segurança e transporte.

A pergunta?

O estádio Arena da Floresta continua a ser um elegante banco para a prática esportiva já que o governo deixou em segundo plano a manutenção do estado para a pratica do futebol. Até quando?

Sem Grana!!!

As campanhas eleitorais na capital este ano não terão o apoio da máquina estadual já que o governo ainda está enrolado com a operação Ptolomeu, o que impede o governador de abrir o cofre para bancar a eleição de seus aliados

Janela partidária!

Os vereadores tem até o dia 5 de abril para buscar novos partidos para concorrer a eleição deste ano sem perder o mandato. Já que tem cargo público tem até o dia 6 para se desincompatibilizar e participar da eleição.

Não avança!

Candidato do governo a prefeitura de Rio Banco, o secretário Alyssom Bestene até o momento não conseguiu empolgar ninguém na seara do executivo para entrar de cabeça na sua ideia de sentar na cadeira do prefeito Tião Bocalon.

Livro

Foi lançado no Memorial dos Autonomistas o livro “Inteligência Política e Estratégias Nas Campanhas Eleitorais”, de autoria de Paulo Moura. O autor é reconhecido por sua vasta experiência no desenvolvimento de estratégia, comunicação e marketing político. Com vários prêmios na área, inclusive, internacionalmente

Outra visão!!

O ministro do STF Luis Robeto Barroso defendeu que a conscientização sobre a descriminalização do aborto precisa ser difundida. O ministro também relembrou que o tema deve voltar à pauta da Corte, “para que a gente possa votar isso no Supremo, porque a sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender o aborto, trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente que a criminalização, prender a mulher não serve para nada”.

Legendas

O Quintal dos Brothers e sua equipe de produção promovem dia 5 de abril na arena de show Amilton Brito um super show com o cantor Belo que promete movimentar o fim de semana na capital acreana. A festa terá ainda a banda Samba Brothers e Dj Felipe. Informações e reservas pelo fone 992575600. Todos convidados!!!

Vem ai mais uma super festa para agitar Rio Branco. Dia 30 de março no quintal do Brothers acontece o pagode das academias com show de Paulo Heventon, Samba Brohers, Pegada Prime e Eduardo Safadão. A grande atração da festa é a escolha da Musa Fitness com oito condidatas concorrendo ao título. Reservas de convites na Loja íris Tavares.

Jornalista Ana Paula Batalha celebrou idade nova reunindo os amigos no quintal dos Brothers. Parabéns querida!!!

A Loja ZONA URBANA na Galeria Meta tem uma variedade de mochilas com e sem rodinhas com qualidade e preço justo para a volta as aulas . Vá conferir na Galeria Meta . Contato 999031156.

Prefeito Tião Bocalom tem sido elogiado pelo trabalho de sua equipe da prefeitura de Rio Branco no atendimento aos alagados pelas cheia do Rio Acre. Diariamente se reúne com a equipe da defesa civil para tratar do acolhimento a população que está sofrendo nos bairros atendidos pela cheia do Rio Acre.

Um super beijo para todas a mulheres do Acre e do Brasil pelo Dia Internacional da Mulher.

Toda a beleza da modelo Carolyne Renata Maia de Santana para iluminar a coluna desta sábado.