Show solidário “Unidos pelo Acre” reúne artistas neste domingo na Concha Acústica; veja detalhes

No próximo domingo, 17, a Concha Acústica será palco de um evento que promete unir música e solidariedade em prol do estado do Acre. O “Unidos pelo Acre” é um show solidário que tem como objetivo arrecadar alimentos, material de limpeza, produtos de higiene, leite, fraldas, roupas e outros itens essenciais para auxiliar as famílias afetadas pela recente crise enfrentada na região.

Com início marcado para as 16h, o evento contará com a participação de 25 atrações locais, que se juntam em um gesto de união e generosidade para ajudar aqueles que mais precisam.

É importante destacar que a entrada para o evento será mediante a doação dos itens mencionados, garantindo assim a contribuição de todos os presentes para a causa. Além disso, a organização do evento ressalta a importância de seguir algumas orientações quanto ao tipo de embalagem para as bebidas: é permitida apenas a entrada de bebidas em latas e garrafas plásticas, desde que estejam em sacos transparentes. Não será permitido o acesso com geleiras, isopor e térmicas.

Para garantir o conforto e a segurança de todos os participantes, a recomendação é que as bebidas e os gelos sejam levados em sacos transparentes, facilitando a fiscalização na entrada do evento.

O “Unidos pelo Acre” promete ser não apenas um momento de entretenimento, mas também uma oportunidade de fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam dificuldades em meio à atual situação no estado. Una-se a essa causa e faça parte dessa corrente de solidariedade.

Veja mais informações no card do evento: