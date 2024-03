Surfe brasileiro vai bem e país avança na etapa de Bells Beach

O Brasil segue mostrando que veio para ficar no cenário mundial do surfe. Nesta quarta-feira (27/3), mais representantes do país brilharam ao avançar na etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália. Samuel Pupo se garantiu nas oitavas de final. E Tatiana Weston-Webb vai ser a representante brasileira na fase final.

Na competição masculina, Samuel Pupo passou pela repescagem para conquistar vaga nas oitavas de final. Ele foi o único brasileiro a cair na água no dia e superou o italiano Leonardo Fioravanti por 15,23 a 9,70. Foram as melhores notas do dia no masculino. Samuel terá pela frente o sul-africano Matthew McGillivray e comemorou muito o feito.

“Finalmente passei desse round, que não tinha conseguido ainda esse ano, então obrigado galera pela torcida e obrigado mãe e pai, por sempre estar me confortando com mensagens. Tem que acreditar que é possível. Eu quero realmente ganhar muito esse evento, então é seguir bateria por bateria”, celebrou ao fim da disputa.

Outros cinco brasileiros estão na competição masculina: Gabriel Medina, Miguel Pupo, Yago Dora, Italo Ferreira e Caio Ibelli.

Disputa verde e amarela no feminino

Nas baterias femininas, houve um clássico brasileiro nas ondas. As duas únicas representantes do país duelaram por uma vaga nas quartas de final. Tatiana Weston-Webb enfrentou Luana Silva e fez vale a experiência num páreo emocionante.

Luana saiu em vantagem, com uma onda razoável e 5,00 na conta logo na primeira tentativa. Tatiana deu a reposta, encaixando melhor manobra na quarta tentativa. E virou ao somar 6,17. Restando somente três minutos para o fim da bateria, nova troca de liderança, com 6,67 de Luana em sua terceira onda surfada. O relógio estava no fim, mas Tati conseguiu um 5,80 na última onda e avançou. Agora, a brasileira terá pela frente a americana Caroline Marks.

As disputas em Bells Beach marcam a quarta etapa do calendário mundial de surfe, que terá 10 eventos até o fim da temporada.