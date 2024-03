Taekwondista acreano ganha bronze no Grand Slam no RJ e perde vaga na Seleção Brasileira

O taekwondista acreano Bryan Azevedo, de 12 anos, competiu nesta sexta-feira (8) no Grand Slam realizado na cidade do Rio de Janeiro, na Arena Carioca. O evento é a seletiva nacional para a seleção brasileira da modalidade.

Morador do bairro Esperança, em Rio Branco, participou da competição na categoria ‘Cadete’. No entanto, não alcançou a vitória, ficando em terceiro lugar e conquistando a medalha de bronze. A derrota também o excluiu da Seleção Brasileira de Taekwondo.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, entrevistou o pai e treinador do lutador, que explicou a situação pós-derrota. Segundo o pai, Bryan Azevedo está fora da Seleção Brasileira de Taekwondo este ano após a derrota.

“Como ele foi campeão da President’s Cup América de Taekwondo no ano passado, representará o Brasil no Pan-Americano. No entanto, a CBTK enviará outro da mesma categoria, vencedor do Grand Slam, para competir também. Quando ele retornar, terá as competições do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para disputar. Para integrar novamente a seleção brasileira, ele só terá sucesso se vencer o Pan-Americano mais uma vez. Se ganhar, continuará reintegrando a seleção”, disse em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Veja imagens cedidas para a nossa coluna: