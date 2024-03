União Brasil vota expulsão de Bivar nesta quarta

A Executiva Nacional do União Brasil deve votar nesta quarta-feira, 20, o parecer com o pedido de afastamento, expulsão e cancelamento de filiação do atual presidente do partido, Luciano Bivar (PE). O parecer está sendo elaborado pela senadora Professora Dorinha (União-GO).

A representação trata das supostas ameaças de morte de Bivar contra Antônio Rueda, escolhido para presidir o partido. A investigações são feitas pela Polícia Civil do Distrito Federal e sob a alçada do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 11 de março, duas casas da família de Rueda foram atingidas por um incêndio, em Ipojuca, no Recife. Segundo a assessoria do União Brasil, há “indícios de motivação política criminosa nos incêndios”. Bivar nega envolvimento nos incêndios.

Após o parecer ser lido pela senadora, a Executiva irá se manifestar sobre o voto. São necessários 11 dos 17 votos para aprovar qualquer punição.

A tendência é que a expulsão seja aprovada pela maior parte da Executiva, que atualmente está aliada a Rueda. A votação está prevista para acontecer às 15h, na sede do partido, em Brasília.

De acordo com o processo legal, se o relatório for aprovado, todas as sanções entram em vigor imediatamente como medida cautelar, e Bivar terá mais cinco dias para se defender. Após esse prazo, a Executiva Nacional levará o caso ao Conselho de Ética do partido para uma decisão final, que deverá ser tomada em até dois meses.