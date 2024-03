Unir anuncia concurso público com mais de 60 vagas; confira detalhes

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) iniciou os trâmites para concurso público que visa a seleção de servidores técnicos-administrativos. A previsão é que sejam ofertadas por volta de 65 vagas para as diversas funções e níveis de formação. O edital está previsto para o mês de maio e ofertará vagas para ensino médio e superior, com salários iniciais de até R$ 4,5 mil. O concurso destina-se tanto ao provimento de vagas existentes quanto de novas vagas disponibilizadas à Universidade.

Além das vagas para ensino médio, serão ofertados cargos para ensino superior vagas nas áreas de Administrador, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário – Documentalista, Engenheiro, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico, Nutricionista e Pedagogo. Haverá lotação de servidores de acordo com a demanda de cada setor nos campi da UNIR em Rondônia. O regime de trabalho na UNIR é de 40 horas semanais.

Com a publicação do edital prevista para maio, a previsão é de que as provas sejam aplicadas no mês de julho. Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas pretas ou pardas. A banca Legalle Concursos foi a escolhida para organizar o certame.