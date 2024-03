URGENTE: corpo de diarista é encontrado dentro de saco por mulher que caminhava no Ipê

O corpo foi encontrado por populares no início da tarde deste sábado (09), na estrada Dias Martins, no Parque Ipê, em Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pela polícia, uma mulher identificada como Ana passava andando pela estrada Dias Martins, e notou que às margens tinha um saco grande. Ao verificar o que havia dentro, a mulher tomou um susto, pois encontrou um cadáver em elevado estado de decomposição. Assustada e temerosa, Ana ligou para a Polícia Militar através do número 190 e, logo que os agentes chegaram ao local informado, foi possível constatar o corpo de um homem, com os mãos amarradas e enrolado em um lençol, dentro de um saco.

Imediatamente, os policiais fizeram o isolamento do perímetro e informaram toda situação para o Centro de Operações da Polícia Militar.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi ao local, todos os procedimentos periciais foram realizados, mas no momento o cadáver não tinha identificação e o corpo foi recolhido para a base do IML, onde passou por procedimentos cadavéricos. Só foi possível identificá-lo após os exames de papiloscopia.

Leandro Silva e Silva, de 39 anos, teve as mãos amarradas e foi assassinado com um tiro na nuca, ele completaria 40 anos neste domingo (10).

A esposa de Leandro esteve no IML para procedimentos de retirada do corpo do marido. Dona Janaína relatou que seu esposo trabalhava como diarista e era usuário de entorpecentes. Falou que o marido estava desaparecido desde a última quinta-feira (07), quando saiu de casa para trabalhar e não foi mais visto.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local, colheram as informações para a elaboração do relatório que será repassada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).