Veja o que abre e fecha durante o feriado e ponto facultativo da Semana Santa no Acre

A Semana Santa é uma tradição cristã que celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Ela tem no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no Domingo de Páscoa.

O Governo do Acre decretou ponto facultativo para este 28 de março, Quinta-feira Santa e feriado nacional, dia 29 de março, Sexta-feira Santa. Veja o que abre e fecha nos feriados da Semana Santa:

Serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos, como delegacias e hospitais.

Órgãos do governo

Por conta do ponto facultativo, os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão nesta quinta e sexta-feira, 28 e 29 de março, respectivamente. Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (1ª).

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) não terá funcionamento na Sexta-feira Santa (29). No sábado (30) o horário de funcionamento segue normal. Na Quinta-feira Santa (28), as agências dos Correios abrem normalmente, com exceção da agência dentro da OCA, que não funciona no dia 28.

TJAC

Por conta do feriado da Semana Santa, o Poder Judiciário do Acre funcionará em regime de plantão. As atividades estão disciplinadas no Calendário Institucional. Na quinta-feira (28), é feriado regimental, de acordo com Lei Complementar nº 221/2010, e, na sexta-feira (29), feriado nacional.

O expediente volta à normalidade em todo o Poder Judiciário estadual na segunda-feira, 1º de abril.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias na Sexta-Feira da Paixão (29), que antecede o domingo de Páscoa (31).