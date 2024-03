Vila Olímpica Chiquilito Erse será inaugurada no próximo sábado em Porto Velho

No próximo sábado (30) será inaugurada a segunda etapa da Vila Olímpica Chiquilito Erse. O complexo olímpico estava abandonado há mais de 30 anos e a revitalização já era bastante esperada pela população.

Segundo a Prefeitura de Porto Velho, os investimentos totais são de R$ 7,3 milhões, sendo que na primeira etapa foram R$ 5 milhões (R$ 4 milhões de repasse e restante de recursos próprios), e na segunda etapa, mais de R$ 2,3 milhões. No local funcionam a sede da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), o Ginásio Vinícius Danin, o Parque Aquático Vinícius Danin, com piscina olímpica, quadras de areia, pista de atletismo, campo de futebol, salas para artes marciais, atendimento psicológico e nutricional, vestiários, dentre outras funcionalidades.

Só na Vila Olímpica são 861 alunos do Talentos do Futuro e do Qualidade de Vida. As atividades são em várias modalidades, como futebol de campo, ginástica rítmica, judô, karatê, natação e ainda atividades físicas orientadas por profissionais no projeto Viva Bem.

HOMENAGEM

O nome da vila é em homenagem a Francisco José Chiquilito Coimbra Erse, que foi prefeito da capital rondoniense por duas vezes. A obra foi idealizada como um grande complexo esportivo pelo então prefeito, que hoje leva seu nome, no seu primeiro mandato em 1989.

A solenidade acontecerá a partir das 9h, na avenida Amazonas, 6363, no bairro Cuniã.