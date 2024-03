Wanessa Camargo é expulsa do BBB 24 após agressão contra Davi

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, no início da tarde deste sábado (2), após ser chamada ao confessionário pela produção do reality show. Davi denunciou Wanessa por agressão após a cantora bater em sua perna e acordá-lo na madrugada.

Durante o raio-X desta manhã o baiano acusou a sister de tê-lo agredido na madrugada deste sábado (2). Segundo ele, a artista teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto magia. Ele foi chamado no confessionário e depois a cantora foi chamada. A produção pediu para que os participantes arrumassem os pertences dela.

O QUE ACONTECEU NA MADRUGADA

Na madrugada deste sábado (2), enquanto o brother dormia no quarto magia, Wanessa entrou pulando, cantando, dançando e mexendo no interruptor, acordando Davi. Ela estava acompanhada de Yasmin, Pitel e Lucas, que tentavam acalmar a sister.

Foi quando Davi foi ao confessionário denunciar a suposta agressão. Ele afirmou para Isaballe e Matteus que Wanessa deu um tapa em sua perna.

“Fui descansar. Viu que eu estava no quarto e continuou, estou me sentindo provocado, ela invadiu meu espaço, invadiu demais, ultrapassou uma linha. Se fosse eu no lugar dela, não estaria assim. Isso, para mim, é falta de respeito, provocação e agressão. Evolve esses três fatores aqui. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas”, acusou ele.

A dupla questionou o jovem sobre o que a produção do programa teria dito sobre a denúncia. Davi disse que a direção do programa iria avaliar as imagens.

“Estou cheio de ódio aqui. Dormi cedo pensando na prova do anjo. Perdi o sono”, disse Davi.

Wanessa expulsa por causa disso aqui??? Pode entregar o prêmio na mão desse machista e encerrar o programa! Abraços pic.twitter.com/9r9K0QX9hB — julia alvarenga (@julinhafuracaoo) March 2, 2024

WANESSA EXPULSA

No X, antigo Twitter, a tag “Wanessa expulsa” já está entre os assuntos mais comentados do momento.

Outros casos de agressão acabaram em expulsões no programa, que já mandou embora oito participantes desde 2012.