Zé Felipe presenteia Virgínia Fonseca e valor do item impressiona

Virgínia Fonseca surpreendeu os fãs e seguidores ao mostrar presente que ganhou do marido, Zé Felipe. A influenciadora foi mimada pelo marido com uma joia avaliada em torno de R$ 500 mil, na noite dessa quinta-feira (28/3).

O acessório, em formato de cobra, é da grife Bvlgari e produzido em ouro rosa 18 quilates e diamantes. “Isso era o meu sonho de joia”, disse num story do Instagram.

“Socorro, estou em choque absoluto com esse presente. Depois das Marias e do Zé Leonardo, é o melhor presente que você me deu”, continuou citando os filhos, frutos do relacionamento.

Zé Felipe e Virgínia estão casados há 3 anos e estão à espera do terceiro filho, o primeiro menino. Eles já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.