20 códigos de GTA San Andreas no PS2 que você certamente já usou

GTA: San Andreas tem códigos no PlayStation 2 (PS2) que praticamente todo jogador já usou na vida. Existem opções que incluem vida infinita, armas, dinheiro e mais, todos os cheats com a função de melhorar a experiência na hora de jogar. O título é considerado um dos melhores do PS2, mas é famoso também pelos icônicos códigos de trapaça, que vão além dos mais básicos e entregam carros de luxo, motos, entre outros exemplos.