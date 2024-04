5 cortes de cabelos modernos para quem tem o rosto redondo

Para mulheres com rosto redondo, encontrar o corte de cabelo ideal pode ser um desafio. Com as orientações certas, é possível conquistar um visual harmonioso e transformador. Escolha a lua certa para pintar os cabelos

Aqui estão algumas sugestões:

Long bob assimétrico

Este corte, com a base reta e fios mais longos na frente, é perfeito para rostos redondos. Desfiar as pontas ajuda a emoldurar ainda mais o rosto.

Baby fringe (franja curtinha)

Uma franja curtinha é uma excelente opção para destacar as características do rosto redondo, adicionando um toque leve, jovial e moderno ao visual.

Bob cut

Essa versão moderna do clássico chanel é perfeita para realçar as maçãs do rosto, além de ser um corte sofisticado que nunca sai de moda.

Sidecut

Brincar com diferentes volumes pode ser uma ótima alternativa. Combine o sidecut com uma franja lateral ou um topete volumoso para alongar a silhueta.