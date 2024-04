7 jogos grátis para resgatar e jogar no PC, consoles e mobile

Preparado para um fim de semana recheado de aventuras sem gastar nada? Na nossa seleção desta semana, destacamos 7 jogos incríveis que estão temporariamente gratuitos para PC, consoles e dispositivos móveis.

De RPGs imersivos a games de ação eletrizantes, temos opções para todos os gostos, garantindo horas de entretenimento sem custos.

Aproveite a oportunidade para explorar novos mundos, enfrentar desafios e viver histórias emocionantes. Confira a seguir!

The Outer Worlds (PC)

The Outer Worlds transporta os jogadores para um sistema solar colonizado, Halcyon, controlado por corporações. Neste cenário, a personagem principal acorda de hibernação em uma nave perdida, desencadeando uma trama que pode alterar o destino da colônia.

Explorando mundos variados, de metrópoles corporativas a colônias anárquicas, os indivíduos enfrentam criaturas alienígenas e facções rivais.

Com um sistema de diálogo que afeta a trama e relações, além de combate tático que inclui armas e habilidades especiais, a experiência é repleta de escolhas que influenciam o desenrolar dos eventos e o final da narrativa.

Thief (PC)

Thief imerge os jogadores em um mundo de fantasia sombria, influenciado por estéticas vitoriana, gótica e steampunk. O protagonista, Garrett, retorna à sua cidade natal, governada pelo tirânico Barão.

Com a cidade devastada por uma praga, a discrepância entre ricos isolados e pobres revoltosos cresce. Garrett aproveita a situação para beneficiar-se, embrenhando-se em um enredo de rebelião e conspiração.

A exploração e a furtividade definem a experiência, com ênfase na escolha entre violência ou agir nas sombras. As missões promovem a exploração livre, oferecendo múltiplas abordagens para interagir com o ambiente e os personagens, enquanto desvendam um enredo complexo e imersivo.

LEGO 2K Drive (PC, Xbox One e Xbox Series X/S)

LEGO 2K Drive se passa em Bricklandia, no qual os participantes têm a liberdade de competir em várias paisagens, desde pistas emocionantes até terrenos acidentados e águas abertas.

Este ambiente oferece uma experiência de corrida abrangente, permitindo a construção de veículos transformáveis e a exploração de um mundo aberto repleto de personagens excêntricos e missões peculiares.

Os participantes podem engajar-se em modos de história, corridas únicas, torneios, e minijogos inusitados, dominando técnicas de derrapagem, aceleração e uso de power-ups para alcançar a vitória.

Call of Duty Modern Warfare III (Xbox One e Xbox Series X/S)

Call of Duty Modern Warfare III apresenta um modo multiplayer que integra estratégia e ação em combates intensos, em que a habilidade em manejar diferentes armas e táticas define o sucesso.

O modo zumbi, conhecido como Operation Deadbolt, oferece uma experiência PvE em mundo aberto com uma mistura de missões narrativas e objetivos livres.

Enfrentando hordas de zumbis e mercenários armados, os usuários devem navegar por um mapa desafiador, cumprir missões e desvendar uma história que se conecta a eventos de jogos anteriores.

The Elder Scrolls Online (PC, Xbox One e Xbox Series X/S)

The Elder Scrolls Online coloca os entusiastas em Tamriel, durante a era dos heróis, mil anos antes dos eventos de Skyrim, em uma época conhecida como Interregnum.

Aqui, enfrentam a missão de recuperar sua alma roubada pelo Príncipe Daédrico Molag Bal, enquanto exploram um vasto continente repleto de cidades, masmorras e aventuras variadas.

Com uma seleção de dez raças e múltiplas classes, permite uma personalização detalhada do personagem, e oferece uma experiência de mundo aberto onde cada escolha molda a jornada em um universo rico e expansivo.

ARK: Survival Ascended (PC)

ARK: Survival Ascended é uma versão remasterizada do original ARK: Survival Evolved, reconstruída com o Unreal Engine 5, proporcionando uma experiência visualmente aprimorada.

Oferece um mundo de jogo dinâmico onde indivíduos podem formar tribos, domesticar e criar uma diversidade de dinossauros e criaturas pré-históricas.

As mudanças significativas incluem balanceamento de jogo, estruturas melhoradas, um sistema de inventário aprimorado e novas mecânicas para interação com criaturas.

Este ambiente desafiador encoraja a exploração, construção e sobrevivência em um mundo evolutivo e expansivo.

ASTRA: Knights of Veda (PC, Android e iOS)

ASTRA: Knights of Veda é um RPG de ação 2D com uma narrativa cativante ambientada no mundo de Planis, governado pelo tirano Mad King Magnus.

A história gira em torno dos Cavaleiros de Veda, escolhidos pela deusa Veda para restaurar a normalidade e combater as monstruosidades surgidas de um ritual sombrio.

Com combates táticos e estilizados em 2D, o título oferece desafios fatais e chefes difíceis em prisões seladas, onde a habilidade, o tempo de reação e uma série de golpes poderosos são cruciais para o sucesso.

E aí, vai jogar algum? Nos conte nas redes sociais do Voxel!