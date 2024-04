Acreano acerta quina da Mega-Sena e fatura prêmio; outras 5 pessoas acertam quadra

O último concurso da Mega-Sena, de número 2710, com sorteio na última terça-feira (9), teve um apostador acreano contemplado com uma bolada de quase R$ 65 mil ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas.

O sortudo dessa vez é de Mâncio Lima, no interior do estado do Acre, que fez uma quina e faturou a quantia de R$ 64.962,49.

As dezenas sorteadas foram 05, 06, 25, 24, 44, 50. Além do apostador de Mâncio Lima, outras cinco pessoas acertaram a quadra e ganharam R$ 1.146,01.

Os ganhadores que acertaram quatro dezenas são de Cruzeiro do Sul, Feijó, Porto Acre, e dois de Rio Branco.

O prêmio principal acumulou e o próximo concurso, de número 2711, acontece na próxima quinta-feira (11), com um prêmio total de R$ 50 milhões.