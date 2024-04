Acreano Pedro Antunes vence corrida da Fórmula Delta no Autódromo de Interlagos

O piloto acreano, Pedro Antunes, garantiu a vitória em sua segunda corrida na Fórmula Delta, a categoria de escola de monopostos CBA da competição. O resultado deste sábado (13) segue mais uma vitória de Antunes, que também garantiu o primeiro lugar no dia anterior.

Pietro Mesquita e Christian Helou completaram o pódio desta primeira etapa da quinta temporada da competição automobilística. Na última quinta-feira (11), o piloto acreano participou do treino livre, em Interlagos, e obteve um terceiro e um primeiro lugar.

Ao todo, são 13 pilotos na disputa pelo título da primeira etapa. A próxima classificação acontece nos dias 04 e 05 de maio, também em Interlagos.

Carreira

Pedro Antunes começou a carreira no automobilismo com apenas seis anos. O piloto passou mais de 10 anos competindo no kart e virou destaque do Acre. Em 2018, ele foi campeão acreano de kart e em 2016 ficou com o terceiro lugar no Paulista de Kart.

Em 2023, Pedro Antunes foi campeão do Paulista de Fórmula Vee Júnior e vice-campeão geral. Os bons resultados na última temporada renderam ao piloto convites para Stock Car Series e Fórmula 4 Italiana. Em 2024, o piloto acreano compete pela primeira vez na Fórmula Delta.