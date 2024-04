Adriane Galisteu revela três sonhos que Ayrton Senna não realizou

A morte de Ayrton Senna completará 30 anos no dia 1º de maio. O piloto tinha 34 anos quando sofreu um acidente fatal no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Na data, irá ao ar na ESPN e no Star+ o especial “Em Senna” e uma das convidadas para falar sobre a relação que tinha com o piloto será Adriane Galisteu. A apresentadora foi namorada de Senna.

Em um trecho do programa, adiantado pela coluna Play, do O Globo, a loira revela que o piloto morreu sem realizar os três maiores sonhos dele e detalhou a história.

“Eu falo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um bafafá de que teve uma filha, não sei como ficou essa história, mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer: a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney”, contou ela.

E completou: “Então, eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou uma mulher que realizo os meus sonhos”, falou.

Galisteu conheceu Senna quando tinha 20 anos, em uma festa em comemoração à vitória do piloto no GP de Interlagos, em março de 1993. Quando recebeu a notícia da morte dele, ela estava em Portugal, esperando para ir ao encontro do namorado na Itália quando a corrida acabasse.