Ana Maria Braga se desculpa após chamar Lucas Buda de “menino gordo”

Após Ana Maria Braga chamar Lucas Buda, do BBB 24, de “menino gordo” no Mais Você da última terça-feira (9/4), a apresentadora se desculpou com o ex-brother durante a conversa com o eliminado no programa desta quarta-feira (10/4).

“Quero me desculpar. Porque acho que a gente pedir perdão é uma coisa boa para começar o um dia quando a gente erra. Porque ao me referir a você ontem, eu usei uma expressão impropria aqui. E foi uma expressão pra mim carinhosa na hora que vi sua foto abandonado ali no meio da grama pensativo e sozinho”, começou Ana Maria Braga.

“Eu me referi a você como gordinho, mas gordinho era um carinho mesmo. Eu queria pedir desculpas, não me leve a mal”, pediu Ana, que foi tranquilizada por Lucas Buda. “De forma alguma, Ana. É um prazer poder ser acalentado por você”, respondeu o ex-BBB.

A fala problemática se deu quando a apresentadora falava sobre a solidão do capoeirista, que perdeu todos os aliados. “A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né?”, disse ela, durante uma conversa com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara e o ator Silvero Pereira.

Após a fala repercutir negativamente na web, a assessoria de Ana Maria também enviou um comunicado, com um pedido de desculpas.

“Quero expressar meu pedido de desculpas quando me referi ao Buda como ‘menino gordo’. Concordo que minhas palavras podem ter causado desconforto, interpretação equivocada e não foi minha intenção. A gordofobia é um problema sério e defendo que é preciso combatê-la. Estou comprometida em aprender e reitero meu compromisso com o respeito e a empatia”, disse Ana.