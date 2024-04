Ao ContilNet, Mariana Ximenes fala sobre moda e cria suspense sobre novos projetos; VÍDEO

O jornalista Douglas Richer, conhecido pelo site ContilNet Notícias e TV Rio Branco, marcou presença na 57ª edição do São Paulo Fashion Week, um dos eventos mais aguardados do mundo da moda, realizado na capital paulista.

Durante o desfile da marca Martins, o jornalista teve a oportunidade de conversar com grandes celebridades da televisão brasileira, entre elas, a talentosa atriz e produtora Mariana Ximenes. Em uma troca de ideias descontraída, Ximenes compartilhou com Douglas sua visão sobre o evento e discutiu a comunicação da moda com seus personagens em suas obras.

Em um momento leve e bem humorado, Mariana Ximenes revelou alguns segredos sobre suas próximas novidades profissionais ao jornalista Douglas Richer, adicionando um toque de suspense e antecipação ao que está por vir em sua carreira.

Para conferir todos os detalhes dessa entrevista exclusiva e descobrir as novidades de Mariana Ximenes, assista à entrevista completa abaixo: