Artistas de Rio Branco participam do Festival Street of Styles de Cultura Urbana, em Curitiba

O Street Off Style, reconhecido como um dos principais eventos de culturas urbanas no Brasil e na América Latina, contou com a participação de uma delegação de rio-branquenses neste final de semana, em Curitiba (PR). José Alberto Júnior, conhecido no circuito de arte urbana como JRTRZ, liderou a delegação acreana que se destacou no festival este ano.

Composta por quatro grafiteiros – JRTRZ, ESA, Cisco e Mattias – a equipe foi selecionada para representar o estado em um ambiente que congregou mais de 400 artistas de diferentes regiões do Brasil e de 41 países. Além de embelezar o evento com suas vibrantes obras de grafite, a delegação acreana também compartilhou seu conhecimento por meio de um workshop destinado aos jovens entusiastas da arte urbana, proporcionando uma experiência enriquecedora para a nova geração.

A contribuição de Rio Branco ocorreu também na área da música com a participação da Off Clan, um grupo de rap e trap local da capital, que se apresentou no evento a convite do produtor Michael Debs.