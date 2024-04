Barco naufraga no Rio Purus e vítimas precisam ser resgatadas às pressas; ASSISTA

Uma embarcação naufragou nas águas do Rio Purus no início da tarde desta terça-feira (16), em Sena Madureira, próximo à ponte José Nogueira Sobrinho, ponte metálica da cidade.

O momento foi registrado por populares que moram no entorno do rio. Nas imagens é possível ver a embarcação tombada descendo pelo rio, enquanto um grupo em outros dois barcos tentam socorrer as vítimas.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais e todas as pessoas que estavam na embarcação foram resgatadas. Os danos foram apenas materiais.

No barco, haviam mercadorias e animais, todo a carga ficou submersa no rio. Confira o momento exato do acidente: