Bocalom prova pastel azul acompanhado da namorada e amigos: “Tudo muito bom”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, compartilhou nas suas redes sociais neste sábado (14) uma visita na Boutique do Pastel, acompanhado pela namorada, Kelen Nunes, e alguns amigos próximos. O destaque da noite foi a degustação do pastel azul, um salgado que chamou a atenção do gestor, que tem adotado as cores azul durante a sua gestão.

“Boa noite meus amigos! Em companhia da minha amada @kelenrnunes e outros amigos queridos, estive na Boutique do Pastel, experimentando um dos carros chefes da casa: o pastel azul! E que delícia estava. A batata frita é da mesma cor, tudo muito bom!”, afirmou.