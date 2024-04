Bruna Biancardi comemora 30 anos e ganha declaração de Neymar

Bruna Biancardi comemora mais um ano de vida nesta segunda-feira (15/4) e, além de comemorar com a família, ganhou uma declaração de Neymar. A influenciadora fez uma postagem para marcar o “novo ciclo” e o jogador também resolveu homenagear a mãe de sua filha caçula, Mavie, de 6 meses.

“Novo ciclo ✨🎂 30 anos! Obrigada, Deus, pela minha vida, minha saúde, conquistas, família, amigos e pela Maviezinha.. Meu melhor presente! Que comece um novo ciclo, que seja leve e especial 🙏🏼❤️”, desejou a aniversariante do dia.

Nos comentários, fãs resolveram enviar mensagens de felicitações: “Parabéns, Bruna. Que seja um ano de muitas realizações. Felicidades e curta seu dia”, desejou um. “Parabéns, Bru!! 🎉 Um novo ano abençoado para você, repleto de felicidade e realizações! 😘😘”, postou outra. “Trintou vivendo a melhor fase da vida ❤️”, garantiu uma terceira. “Que Papai do céu continue abençoando sua vida. Você é uma mulher de muita luz ✨🤍 Parabéns, feliz aniversáriooo”, publicou mais uma.

Neymar também se derreteu pela ex-noiva: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos… Você é incrível… Parabéns, linda ❤️”, escreveu o atleta na legenda da foto da influenciadora com a filha no colo.

Nos comentários, Bruna Biancardi até brincou com a situação: “Fofinho ❤️❤️ vou até te seguir de volta kkk”, afirmou ela, realmente cumprindo com o prometido e voltando a acompanhar o perfil do pai de sua bebê. Há alguns dias, ela já tinha aparecido em um vídeo onde o atleta pedia para que ela voltasse a segui-lo nas redes sociais.

Vídeo reacende boatos de volta

Neymar Jr. e Bruna Biancardi voltaram a acender rumores de que reataram a relação, no início deste mês. O assunto começou a tomar a web após o jogador de futebol publicar um vídeo com a influencer, onde pede que ela volte a segui-lo nas redes sociais.

Por meio de seus stories do Instagram, Neymar diz: “Dá pra tu voltar a me seguir no Instagram, por favor?”. Bruna, por sua vez, aparece deitada em uma poltrona e dá risada para o ex.

O registro viralizou na web e internautas apontaram uma possível relação entre os dois, que são pais da pequena Mavie. Eles confirmaram o fim do relacionamento em novembro do ano passado, após quase dois anos juntos.

“Eu acho que essa mulher vai acabar voltando pra ele”, opinou um. Outros ainda criticaram Biancardi: “Vergonha na cara tá faltando né, minha filha”.

Mesversário de Mavie com tema de final do Paulistão

Mavie, filha do jogador Neymar com a modelo Bruna Biancardi, comemorou seu seis meses de vida, no último dia 6, no melhor estilo “final do Paulistão”, com macacões do Santos e Palmeiras.

Nas redes sociais, o jogador publicou a foto da festa no dia seguinte ao mesversário da menina com a legenda “papai Santos, vovô Palmeiras” e depois lamentou a derrota do Alvinegro Praiano para o Verdão: “Infelizmente, não deu para o nosso peixão”, escreveu.