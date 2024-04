Calegário destina R$ 150 mil em emendas para o centro oncológico do Acre

No compromisso contínuo de promover melhorias para as mulheres do estado, o Deputado Estadual Fagner Calegário realizou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de 150 mil reais para o Centro de Controle Oncológico do Acre (CECON). O objetivo principal é aprimorar os atendimentos e realizar a aquisição de equipamentos e materiais para a realização de cirurgias. A emenda também irá garantir que a fila de cirurgias mastológicas seja zerada.

“A saúde da mulher é uma prioridade em nosso mandato. Estamos comprometidos em proporcionar acesso a tratamentos de qualidade e em reduzir os tempos de espera para procedimentos essenciais”, afirmou o parlamentar.

O CECON desempenha um papel fundamental no cuidado oncológico da região, e a emenda destinada pelo deputado irá contribuir significativamente para fortalecer esse importante centro de saúde. A gerente-geral do CECON, Muana Araújo, expressou sua gratidão pelo apoio e compromisso do deputado em melhorar a saúde das mulheres acreanas.

“Ao recebermos essa emenda, estamos mais perto de oferecer um atendimento ainda mais eficaz e ágil às mulheres que necessitam de cirurgias mastológicas. O comprometimento do deputado Calegario é um exemplo do esforço conjunto necessário para construir um futuro mais saudável para nossa comunidade”, destacou Muana Araújo.

O deputado reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando em prol da saúde das mulheres, tanto por meio de indicações na Assembleia Legislativa quanto pela destinação de recursos para projetos essenciais. “Agradeço o empenho e dedicação de toda a equipe do CECON. Estamos juntos nessa importante causa, construindo o futuro, hoje”, concluiu o deputado Calegário.