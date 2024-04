Candy Crush paga mesmo? Jogo promete R$ 5 milhões em torneio aberto

Candy Crush Saga promete pagar até US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5 milhões, na cotação atual, noo torneio Candy Crush All Stars 2024, que vai eleger o “melhor jogador do mundo”. O campeonato terá uma final presencial prevista para junho, na Califórnia, Estados Unidos, e permite a participação de praticamente qualquer jogador, desde que o mesmo tenha 18 anos e esteja acima do nível 25 no mapa. Vale ressaltar que a fase classificatória começou em 28 de março e vai até 28 de abril, sendo necessário passar por seis etapas de disputa via ranking nesse período.