Caso raro: casal de agricultores espera gêmeas siamesas que dividem um só coração

O casal de agricultores Alice Fernandes Brito Silva, de 18 anos e Adriano Silva Fernandes, de 22 anos, ficaram surpresos ao saber que estão esperando gêmeas siamesas, que estão ligadas pelo tórax e compartilham um só coração, além de outros órgãos. O caso foi divulgado em uma matéria do site AC24Horas.

Alice e Adriano são do município de Brasiléia, moradores do seringal Santa Luzia, colocação Natal, com acesso no km 84 da BR-317 (Estrada do Pacífico), no sentido a Assis Brasil.

O casal descobriu a raridade da gestação após dois exames feitos. No segundo, o exame mostrou que ela estava esperando as duas meninas, mas o médico que realizou o procedimento não explicou a condição rara da gravidez.

“Na primeira ultrassom que fiz, com um mês, o médico falou que era só um bebê. Depois fiz outro na Unilab, em Brasiléia, quando descobri que eram dois bebês, duas meninas, mas o médico não me disse que elas estavam emendadas. Ele viu tudinho, mas não falou nada. Na semana seguinte, fui com o doutor Jean [Alécio], que foi quem nos informou da situação”, explicou ao AC24horas.

Encaminhada para Rio Branco, onde foi hospitalizada na maternidade Bárbara Heliodora, a agricultora realizou novos exames, que comprovaram a situação identificada anteriormente. Alice foi informada de que seria encaminhada para São Paulo via TFD – Tratamento Fora do Domicílio. Porém, até o momento, ela segue em Rio Branco.