Uma dupla armada desce do carro e atira contra o jovem. Ele foi alvejado com dois tiros. Os criminosos fogem, mas voltam 20 segundos depois, aparentemente procurando o homem.

Jovem passa bem

O rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Ele teve alta nesta terça-feira (16/4).

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o carro usado no crime em uma área rural, a aproximadamente sete quilômetros de onde o crime ocorreu. A corporação concluiu que a placa do veículo era falsa. A verdadeira, do Paraguai, foi encontrada no porta-malas do carro.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os envolvidos.