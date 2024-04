Cinco alimentos que ajudam no equilíbrio hormonal após os 50 anos

Quando a mulher atinge uma idade mais avançada, recomenda-se um cuidado maior com a alimentação diária e, se necessário, fazer ajustes na dieta. Um dos motivos está nas mudanças típicas do ciclo de vida da mulher, como a menopausa, que resulta a diminuição da secreção dos hormônios estrogênio e progesterona.

Por isso, vale a pena consumir diariamente alimentos que ajudem no equilíbrio hormonal, especialmente mulheres com 50 anos ou mais. Confira abaixo seis opções, de acordo com a nutricionista, farmacêutica e psico-neuro-endócrina María Real Capell, em entrevista ao portal Saber Vivir.

Brócolis

Este vegetal é um dos mais eficazes para neutralizar os efeitos da diminuição do estrogênio. Isso porque o brócolis é rico em indol, composto natural que ajuda a regular a produção de hormônios.

Alcachofra

A alcachofra costuma ser apontada como um dos alimentos mais eficazes para o equilíbrio hormonal por aliviar sintomas da menopausa, como as ondas de calor. Ela também é rica em água, fibras, flavonóides, vitaminas do complexo B, potássio, fósforo, ferro e zinco.

Morango

Esta fruta é uma das mais ricos em vitamina C, um poderoso antioxidante para incluir na dieta alimentar de qualquer idade. Além disso, o morango é fonte de fitoestrógenos – ainda que em quantidades pequenas quando comparadas às oleaginosas e à linhaça.

Broto de alfafa

O broto de alfafa é fundamental para a saúde hormonal. O alto teor de fitoestrogênios, substâncias com atividades semelhantes ao estrogênio, ajuda a aliviar os sintomas da menopausa.

Soja

A soja é uma grande aliada para cuidar da saúde hormonal da mulher. Isso porque a leguminosa é rica em isoflavonas, que possuem propriedades análogas ao estrógeno. É ainda conhecida por auxiliar na prevenção da osteoporose, uma das doenças mais comuns entre mulheres com 50 anos ou mais.