Cinco dicas para redobrar os cuidados com o pet em dias de frio

Recentemente, demos as boas-vindas ao outono de 2024 com uma previsão do tempo marcada por pancadas de chuva e uma leve queda de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

E, enquanto o verão deixa a cena para o “friozinho” protagonizar esta estação, é importante que os tutores de pets estejam preparados para redobrar os cuidados com os seus pets quando o termômetro cair mais um pouco nos próximos dias.