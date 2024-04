Coleta de bolsas de sangue é intensificada para reforçar estoque e atender demandas de hospitais

O incentivo à doação de sangue é fortalecido pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), que destaca ser fundamental a manutenção do estoque de bolsas de sangue para atender às demandas de hospitais do Estado. A Fhemeron ressalta que, qualquer pessoa saudável, com idade entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 kg pode se tornar um doador, (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis).

Conforme destacada pela Fhemeron, a mobilização está acontecendo devido à alta demanda de sangue que os hospitais necessitam, diariamente, bem como, aos baixos números de doações no Estado. A doação de sangue ajuda a manter a reserva no banco de sangue, sendo essencial para assistência aos atendimentos nos hospitais do Estado.

A gerente de captação da Fhemeron, Maria Luíza Pereira destaca a importância da conscientização da população. “Pacientes de urgência e emergência do Hospital João Paulo II e cirurgias do Hospital de Base necessitam de transfusão todos os dias, e este simples ato solidário, pode mudar a realidade de várias pessoas”, enfatizou.

Coleta itinerante

A Fhemeron tem reforçado as ações desenvolvidas nos hemocentros de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. Nos dias 12 e 13 de abril, equipes da Fundação de Hematologia estiveram em Guajará-Mirim, realizando as atividades de coleta. No dia 13 de abril, os cidadãos de Itapuã do Oeste, também puderam realizar doações, durante a ação na localidade. Estão previstas, ainda, para o mês de maio, coletas em parceria com o Instituto Escolar Somos Brasileiros (Iesb).

Como doar

Com apenas um documento original com foto, pessoas com idade entre 18 e 69 anos e pesando mais de 50 quilos podem fazer a diferença na vida de até quatro pessoas, em apenas uma doação de sangue. Jovens a partir dos 16 anos, com o consentimento dos pais ou responsáveis, estão aptos. Após uma pequena triagem, com aferição de pressão e check-up médico; o cidadão pode realizar a doação, que dura aproximadamente 10 minutos.

Requisitos

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

• Estar em boas condições de saúde;

• Não estar grávida;

• Não ser epilético;

• Ter doado sangue há mais de 60 dias (homem) ou 90 dias (mulher).