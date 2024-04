Com 11 irmãos, morador de Feijó que tirou nove votos em 2020 vai disputar eleição novamente

Um vídeo compartilhado na tarde desta segunda-feira (25) pela Página Alerta Rio Branco mostra duas pessoas abordando uma figura que ficou conhecida em Feijó, terra do açaí, de forma inesperada, após um áudio vazado nos grupos de WhatsApp do município.

No áudio, Sherle Aguiar lamentava ter recebido apenas nove votos nas eleições municipais de 2020, apesar de contar com uma família de 11 irmãos. O episódio, longe de ser apenas um momento de desabafo, transformou-se em um fenômeno viral nos principais grupos de política do Acre.

A situação chamou atenção em razão de Sherle Aguiar não conseguir sequer garantir os votos de sua família. O detalhe curioso foi o suficiente para que o áudio circulasse amplamente até os dias de hoje. No vídeo, ele afirmou que será candidato novamente nas eleições deste ano.