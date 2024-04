Com cursos na Espanha e RJ, conheça a enfermeira escolhida por Gladson para assumir Fundhacre

Nesta semana o governador Gladson Cameli oficializou a saída do ex-presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, que deixou o cargo para concorrer às eleições municipais de Rio Branco.

No lugar, o governador escolheu a enfermeira Ana Beatriz de Assis Souza. Com um currículo extenso, Bia, como é mais conhecida, estava no cargo de diretora de Regulação e Redes de Atenção à Saúde, da Sesacre. Ela também já havia ocupado o cargo de secretária-adjunta da pasta, em julho de 2022.

Agora, ela entra para o time de poucas mulheres a comandar a unidade de saúde criada em 1989 e que opera com o objetivo de prestar assistência médico-hospitalar em todos os níveis de atenção à saúde, assistência sanitária à população em geral.

Ao ContilNet, a nova presidente da Fundhacre falou sobre as expectativas de assumir o novo desafio. “Estamos com as melhores expectativas possíveis. A gente poder minimizar algumas situações para a população, poder realmente abrir a Fundação, que seja mais próxima da população, que tenham acesso a atendimento especializado, a gente criar metas para esse atendimento. Eu tenho certeza que a gente vai poder trazer novos frutos”, disse.

Ainda na entrevista, Bia elogiou o trabalho realizado pelo ex-presidente, o que chamou de ‘brilhante e excelente atuação’. “Eu acredito que a gente vai conseguir manter. Aumentar o fluxo de cirurgias, aumentar consultas. A gente vai conseguir essas metas que são o que a população espera da Fundação”, disse.

Mais sobre Ana Beatriz

Ana Beatriz é enfermeira de formação e possui um extenso currículo, que comprova sua experiência na área da saúde, sendo grande parte de sua vida laboral dedicada à saúde pública. Em sua jornada, destaca-se sua contribuição como apoiadora local à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em que atuou por cerca de dois anos e no Programa SOS Emergência e Força Nacional do SUS entre os anos de 2013 a 2016.

Ela possui especialização em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde pela Universidade Federal Fluminense (UFF) Niterói, além de especialização em Oncologia Multidisciplinar na Fameta Faculdade, em Rio Branco. Foi bolsista da Agência Internacional de Cooperação do Japão no curso de fortalecimento da saúde materna e infantil através das atividades de saúde pública. Participou do curso de Aperfeiçoamento em Gestão Clínica e Coordenação Médica no Instituto de Salud Carlos III de Madrid/Espanha, entre outras conquistas.